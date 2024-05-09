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        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:43
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        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
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        Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla süren idman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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