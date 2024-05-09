Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi arasında imzalanan "Erciyes Titrek Kavak Ekoturizm Projesi İş Birliği Protokolü" ile Ortaseki ormanlarının sorumluluğu Hacılar Belediyesi'ne devredildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokole imzaları Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, bu bölgeye son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin geldiğini ifade etti.

Doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir konuma sahip olan bölgenin özellikle fotoğraf çekimi, doğa yürüyüşü ve kamp kurmaya uygun bir alan olduğunu kaydeden Özdoğan, bu doğal güzelliğe tüm vatandaşları davet etti.

- Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı'na katıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen "Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı"na katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter yardımcıları Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, daire başkanları ve müdürler katıldı.

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