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        Haberler Gündem Pendik'te bir kadının darbedildiği anlar kameraya yansıdı

        Pendik'te bir kadının darbedildiği anlar kameraya yansıdı

        Kadına şiddet haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşandı. Yanındaki kız çocuğuyla merdivenlerden inen kadın, burada karşılaştığı erkekle tartıştı. Yumruk attığı kadını saçından tutarak yere savuran saldırgan, kadını tekme ve yumruklarla darbetmeyi sürdürdü. Kadın, saldırganın elinden çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 21:24 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:24
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        Kadının darbedildiği anlar kamerada
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        Pendik'te bir kadının çocuğunun yanında darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi'ndeki bir sitede 16 Nisan'da yanındaki kız çocuğuyla merdivenlerden inen kadın, burada karşılaştığı erkekle tartıştı.

        Yumruk attığı kadını saçından tutarak yere savuran saldırgan, kadını tekme ve yumruklarla darbetmeyi sürdürdü.

        ÇEVREDEKİLERİN ARAYA GİRMESİYLE KURTULDU

        Kadın, saldırganın elinden çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu.

        Saldırı sonrası tarafların polis merkezine giderek, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

        Bu arada, kadının darbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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