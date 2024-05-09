Kayseri'de düzenlenecek istihdam fuarı tanıtıldı

Kayseri'de 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek istihdam fuarı basın toplantısıyla tanıtıldı.

Kayseri Valiliği Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, 200 firmanın insan temsilcilerinin fuarda hazır bulunacağını söyledi.

Valiliğe başvuran firmaların 5750 işçiye ihtiyaçları olduğunu belirten Çiçek, iş arayan vatandaşların fuarda işe yerleştirilmesiyle amaçlarına ulaşacaklarını belirtti.

Çiçek, "Çok ciddi şekilde kaynakçı, mobilya döşemeci ihtiyacı olduğunu, vasıfsız diye nitelendirilen herhangi bir konuda mesleği olmamasına rağmen işçi arandığını, beyaz yakalı, mavi yakalı birçok alanda ihtiyaç olduğu, makine mühendisi, inşaat mühendisi, her alanda endüstri mühendisliği noktasında ihtiyaç olduğu bildirildi. Bundan dolayı da makineciler odamız, üniversitelerimizi de işin içine katıp toplantı yaparak üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve işletme fakültelerinin son sınıflarının fuara katılmasını buradaki üniversitelerdeki okuyan mühendislerin de Kayseri'de kalmaları için ön ayak olmak istiyoruz." dedi.