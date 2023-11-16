Filiz hemşire çizdirdiği resimlerle çocukların iğne korkusunu yenmelerine yardımcı oluyor

MUHAMMED KISIR - Kayseri'de aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Filiz Akyol, iğne korkusunu yenmeleri amacıyla gelen çocuklara resim çizdiriyor.

Akyol, 12 yıl önce başlattığı etkinlikle merkeze gelen çocuklara çizdirdiği resimleri enjeksiyon odasına asarak, hem çocukların korkularını yenmelerine yardımcı oluyar hem de el becerilerini geliştiriyor.

Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Aile Sağlığı Merkezinde görevli 33 yaşındaki Filiz Akyol, AA muhabirine, kendisine iğne yaptırmaya gelen çocuklara moral olması amacıyla resim çizme yöntemini bulduğunu söyledi.

Akyol, bu sayede çocukların özgüvenlerinin arttığını ve gönüllü olarak aile sağlığı merkezine gelmeye başladıklarını ifade etti.

Ailelerin de bu durumdan memnun olduğunu anlatan Akyol, şöyle konuştu:

"Çocuklar buraya samimi bir şekilde gelip, iğnelerini güvenle yaptırıyorlar. Biz çocuklarımıza ne kadar emek verirsek onlar da bize emek veriyor. Resimleri severek yapıp getiriyorlar. Buraya getirdikleri resimleri de görmek istiyorlar. Çocuklar benim için çok değerlidir. Benim de 2 evladım var. Mutlu olacakları için resimleri asıyorum."

- "Çocuklarıma zorla iğne yapmak istemiyorum"

Ailelerin bazen çocuklarını aşı olmaya getirirken ikna edemediğine dikkati çeken Akyol, "Böyle bir yöntemle çocukların tedavide ikna olmaları sağlanıyor. Aileler tedaviye getirdikleri çocukları tutuyorlar, daha çok canları yanıyor. Çocuklarıma zorla iğne yapmak istemiyorum. 10'a kadar saydırıyorum, iğnelerini yapıp mutlu bir şekilde gönderiyorum. Hem resimleri görüp mutlu oluyorlar hem de korkularını yenerek iğneye geliyorlar." diye konuştu.

Akyol, çocukların çizdiği resimler için ayrı bir oda yapmayı düşündüğünü kaydetti.

Çocuklardan 9 yaşındaki Elif Sultan Muz, aile sağlığı merkezine muayene olmak için geldiğini ve hemşire ablası için resim çizdiğini dile getirdi.

10 yaşındaki Mert Albayrak ise resimlerinin duvara asıldığı için mutlu olduğunu belirterek, hemşire ablasını çok sevdiğini söyledi.