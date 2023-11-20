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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası Grubu Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab ve beraberindekileri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:00
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası Grubu Türkiye Direktörü Dr. Walid Abdelwahab ve beraberindekileri kabul etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda Abdelwahab ve beraberindekilerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin proje ve yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Büyükkılıç, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Halka katkı sağlayacağız, hizmet edeceğiz, onların güvenini kazanacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kredibil bir belediye. Çok şükür bir sıkıntımız yok ama ticareti severiz. Ne kadar indirim olursa keyif alırız, pazarlığı severiz." ifadesini kullandı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dr. Walid Abdelwahab ise Kayseri raylı sistem projesinin, tamamladıkları en başarılı projelerden biri olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

        Heyet, daha sonra Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattı'nda da incelemelerde bulundu.

        - Talas Belediyesinden kırsal mahallelere destek

        Talas Belediyesinin kırsal mahallelere yönelik hizmetleri sürüyor.

        Belediye ekipleri, koyun yıkama ve kırkımdan tohum desteğine, gübre toplama ve karıştırmadan taş toplayamaya kadar geniş bir alanda çiftçiye destek verdi.

        Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı koyun yıkama banyoluğu ve kırkım hizmetinde bu yıl 4 bin 980 küçükbaş yıkanarak dezenfekte edildi.

        Tarımsal hizmetlerdeki çalışmalarda 24 tondan fazla nohut, 1 tondan fazla da fasulye tohumu üreticiye verildi.

        Ayrıca, çiftçiye 6 ton arpa, yaklaşık 150 ton da buğday tohumu desteği sağlanırken, 7 bin 380 kilogram Macar fiğ kuru ot dağıtımıyla destek olundu.

        Tarımsal faaliyetler kapsamında 10 römork gübre dağıtımı, 9 bin 860 ton gübre toplamanın yanı sıra, kırsal mahallelere 42'si beton, 50'si metal olmak üzere toplam 92 metal sıvat dağıtıldı. Yine tarımsal hizmetlerde drone ile ilaçlama desteği de verildi.

        Makine ve ekipman desteği de sağlandığı çiftçilere, gübre toplama ve hububat eleme hizmetleri de veriliyor.

        Öte yandan, Talas Belediye Meclisinde alınan kararla ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvanların 350 bin lira tutarındaki aşılama ve küpeleme ücretiyle kırsaldaki 187 bin 500 liralık toprak analizini Talas Belediyesi karşıladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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