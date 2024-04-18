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        Kayseri'de yeterli yağış olmayınca kar kuyuları boş kaldı

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan "kar kuyuları" bu yıl kar yağışının yetersiz olması nedeniyle boş kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:27
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        Kayseri'de yeterli yağış olmayınca kar kuyuları boş kaldı
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan "kar kuyuları" bu yıl kar yağışının yetersiz olması nedeniyle boş kaldı.

        Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "kar kuyuları" geleneğini sürdüren Hacılar ilçesi sakinleri, kuyularda bulunan karı yaz mevsiminde genelde içme suyu olarak kullanırken, üzerine pekmez, yoğurt ve ceviz koyarak tatlı niyetine de tüketiyor.

        Kış mevsiminde yaşanan kuraklıktan dolayı bu yıl evlerinin bahçelerinde bulunan kuyularını karla dolduramayan ilçe sakinleri, derinlikleri 5-10 metre arasında değişen ve 150-200 ton arasında kar alan kuyularına Erciyes'ten kar getirmeyi de düşünüyor.

        İlçede bu geleneği devam ettiren 65 yaşındaki Ahmet ve 64 yaşındaki Mahmut Gengeç kardeşler de kuyularına kar dolduramadıkları için üzüntü yaşıyor.

        - "Kar kuyuları bizim 500 yıllık tarihimiz"

        Ahmet Gengeç, AA muhabirine, bahçelerine yaptırılan kar kuyularını çocukluluklarından beri karla doldurduklarını söyledi.

        Bu yıl fazla kar yağmadığına dikkati çeken Gengeç, şöyle konuştu:

        "Kuyularımız karsız kaldı. Kar kuyuları bizim 500 yıllık tarihimiz. İlk defa kuyumuza kar koyamadık. Burada kasım ve aralık ayına kadar her zaman kar bulunurdu. İsteyen misafirlerimize buradan istediği gibi götürmek ücretsizdi. Kar sularını içmemize, çamaşırımıza ve hayvanlarımız vardı onlara kullanıyorduk. Şimdi çeşme suyumuz geldi ama hayatın her alanında bu suları kullanıyorduk. İhtiyacı olan gelip kar götürebiliyorlardı. 65 yılda ilk defa böyle oldu. Kuyularımız boş kaldı."

        Gengeç, kuyularının bakımlarını her zaman yaptıklarını anlatarak, geçen yıl yaklaşık 50-60 santimetre kar olduğunu ve aileleriyle beraber kuyularını karlarla doldurduklarını dile getirdi.

        Erciyes dışında şu anda kar olmadığını anlatan Gengeç, "Temmuz ve ağustos aylarında burası araba kuyruğundan geçilmezdi. O kadar insan kar suyu almaya gelirdi. Her gün gelip termosuyla doldurup giderdi. Biz kuyuları ocak ve şubat ayında doldurmaya başlıyorduk. Kar kıvamını bulunca doldurmaya başlıyorduk. İlçemizde 2 bin veya 3 bin kuyu var. Şu an hepsi boştur. Kar kuyularının dolması için seneyi bekleyeceğiz." dedi.

        - "Dışarıdan getirtmeyi düşünüyoruz"

        Mahmut Gengeç ise kimsenin kuyulara kar koyamadığını bu nedenle üzgün olduklarını aktararak, "Dışarıdan getirtmeyi düşünüyoruz. En azından 1 kuyuyu doldurmayı düşünüyoruz. 64 yaşındayım ve ilk defa karsız böyle bir yılımız geçti. Kar kuyularımız boş kaldı. En azından Hacılar'da bir kuyuda olsa üzülmeyeceğim. Erciyes'ten ne yapar ne ederim bir kuyu doldururum. Ücreti önemli değil. Parayı çalışır buluruz ama karı bulamayız. Hacılar ilk defa böyle karsız kaldı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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