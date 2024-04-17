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        Kayseri'de torununun ölümüyle ilgili gözaltına alınan dede tutuklandı

        Kayseri'de torununun ölümüyle ilgili gözaltına alınan dede tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:27 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:27
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        Kayseri'de torununun ölümüyle ilgili gözaltına alınan dede tutuklandı
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        Kayseri'de torununun ölümüyle ilgili gözaltına alınan dede tutuklandı.

        İddiaya göre, 13 Nisan'da Germir Mahallesi'ndeki evde, D.B’nin (67) torunu İ.B'nin (24) elinden almaya çalıştığı tabanca kazara ateş aldı.

        Kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan İ.B, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Olayla ilgili dede D.B, gözaltına alındı.

        Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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