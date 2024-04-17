Başkan Büyükkılıç, belediye meclisindeki siyasi partilerin meclis üyelerini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Büyükşehir Belediye Meclisinde yer alan siyasi partilerin meclis üyelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile ortak grup toplantısına başkanlık yapan Büyükkılıç, daha sonra CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi meclis üyeleri grup toplantı salonunu ziyaret etti.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Büyükkılıç, yeni 5 yılda iyi niyetle şehre katkı sağlamak adına belediye meclis üyeleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetimi ve ilçe belediye başkanlarını makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan katıldı.