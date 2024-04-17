Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Zimmetine para geçirdiği iddia edilen katibin davasında 'görevsizlik' kararı

        KAYSERİ Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen yaklaşık 1 milyon TL teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan zabıt katibi Alpaslan Teke (36) hakkında 'zimmet' suçundan hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zimmetine para geçirdiği iddia edilen katibin davasında 'görevsizlik' kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ Adliyesi'nde bir mahkeme kalemine verilen yaklaşık 1 milyon TL teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan zabıt katibi Alpaslan Teke (36) hakkında 'zimmet' suçundan hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu. Mahkeme, suçun 'güveni kötüye kullanma' kapsamında kalacağı gerekçesiyle görevsizlik kararı verip, dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

        Kayseri Barosu avukatlarından Niyazi Ünalmış, taraf olduğu dosyada UYAP üzerinden yaptığı incelemede, Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki 'tapu iptal tescil' davası dosyasında teminat verdiği 250 bin TL'nin mahkemede görevli zabıt katibi Alparslan Teke'nin hesabına geçtiğini belirledi. Avukat Ünalmış'ın durumu fark edip yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme kaleminde katibin yaptığı tüm işlemler incelemeye alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zabıt katibi Teke ise 10 Ocak'ta firar etti. Hakkında yakalama kararı bulunan zabit katibinin çalıştığı mahkeme kaleminde ise savcılık tarafından yapılan incelemede tespit edilen miktarın 1 milyon 58 bin TL olduğu, bu rakamın 370 bin TL'sinin Alaprslan Teke tarafından iade edildiği iddia edildi. Ayrıca, zabıt katibi Teke'nin avukat Ünalmış'ın teminat verdiği 250 bin TL'yi geri iade ettiği, ancak Ünalmış'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

        8 gün firari olarak aranan katip Alparslan Teke, geçen 19 Ocak'ta yakalandı. Savcılıkça ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen katip Teke, tutuklanarak cezaevine kondu. Teke'nin ifadesinde, borçları olduğu için yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Teke hakkında 'zimmet' suçundan hazırlanan iddianame, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, yaptığı incelemenin ardından görevsizlik kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme gerekçeli kararında Yargıtay ilamlarına vurgu yaparak, "Yargıtay ilamları dikkate alındığında zabıt katibi olarak görev yapan, müdür/müdür vekilliği görevlendirilmesi bulunmayan sanığın mahkemeler veznesinden para çekme ve paraların teslimi hususunda görevlendirilmesinin yasal olarak mümkün olmaması karşısında suçun sübutu halinde iddianamede tariflenen eylemin TCK'nın 155/2. maddesinde yer alan 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu oluşturup oluşturmayacağının ve atılı suça bakma görev ve yetkisin yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesine ait olması nedeniyle aşağıdaki şekilde hüküm tesisi cihetine gidilmiştir. 5271 sayılı CMK'nın 3 ve devamı maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine, sanık hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan TCK'nın 155/2, 43/1, 53. ve 63. maddeleri gereğince yargılama yapılması amacıyla dosyanın Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir" denildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliği ile alınan görevsizlik kararının, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere alındığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Erciyes'te ağaçlandırma töreni düzenlenecek
        Erciyes'te ağaçlandırma töreni düzenlenecek
        Kocasinan Belediyesi, 1000 kilometre yol yapacak
        Kocasinan Belediyesi, 1000 kilometre yol yapacak
        Kayseri'de "Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" toplantı...
        Kayseri'de "Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" toplantı...
        Kayseri'de üreticilere 300 ton nohut tohumu dağıtılacak
        Kayseri'de üreticilere 300 ton nohut tohumu dağıtılacak
        Kayseri'de 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor