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        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 33. haftada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Burak Yılmaz, çok iyi bir takımla karşı karşıya geleceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:17
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        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 33. haftada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Burak Yılmaz, çok iyi bir takımla karşı karşıya geleceklerini söyledi.

        Yılmaz, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bu dönemde her maçın zor olduğunu dile getirdi.

        Maçlara iyi hazırlandıklarını ve iyi konsantre olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Geldiğimizden beri bir tek Kasımpaşa maçında hem oyunu hem mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Onun dışında ne oyunu ne topu verdik ama çok büyük bir şanssızlığımız var. Çok gol kaçıyoruz. Öyle zannediyorum ki akan oyunda Türkiye liginde en çok gol kaçıran takımız. Bunları düzeltemeye çalışıyoruz. Oyuncularımdan çok memnunum, çok karakterli oyuncular. Baktığınız zaman 2-2,5 yıl kulübün sıkıntılı dönemlerinde bu çocuklar kulübü sırtlamış, omuzlarına almış ve buralara kadar getirmişler, sorumluluk sahibi olmuşlar. Bu dönemde başkanımız, yöneticilerimiz ellerinden geleni yapıyor. Buna şahidim. Her puanın değerli olduğu riskli haftalara girdik. Umutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. Daha iyi olacağız."

        - "Trabzonspor maçı çok zor bir maç"

        Yılmaz, Trabzonspor ile yapacakları maça da değinerek, "Trabzonspor maçı çok zor bir maç. Trabzonspor çok iyi bir takım, çok değerli bir camia ama kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu riskli haftalarda taraftarların bizi destekleyeceğini biliyoruz. İyi bir şekilde maça hazırlanıyoruz." dedi.

        Bir gazetecinin Kayserispor taraftarının kaleci Bilal Beyazit'in milli takıma çağrılmasını beklediğini belirtmesi üzerine Yılmaz, "Bu bizim ısrarımızla gerçekleşen bir şey değil. Tabii gönül ister ki Gökhan da Bilal de iyi oynayan oyuncularımız gitsin. Ama orada bir hoca ve tercihi var. Ben de bir hoca olduğum için hocanın tercihlerine saygı duymak zorundayız. Tabii ki benim gönlüm Bilal ve Gökhan'ın orada olmasından yana. Hak ettiklerini de düşünüyorum. Her tercihe saygı duymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaleci Bilal Beyazit da Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu ancak kendilerine güvendiklerini ve 3 puan almayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Elinden gelen en iyi performansı sergilemeye çalıştığını vurgulayan Bilal, "Çok çalışıyorum, kendimi geliştirmek istiyorum. İnşallah sezon sonuna kadar devam edebilirim. Ben de milli takıma çağrılmak isterim. Tabii her şeyde bir hayır vardır ama inşallah bir gün olur." ifadelerini kullandı.

        Dimitrios Kolovetsios ise Trabzonspor maçına hazır olmak için çok iyi çalıştıklarını kaydetti.

        - Antrenman

        Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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