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        39 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında saklanırken yakalandı

        KAYSERİ'dehakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:50
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        39 yıl hapisle aranan hükümlü, kanepe arkasında saklanırken yakalandı
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        KAYSERİ'dehakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ü.Ö. (44), evindeki kanepenin arkasında saklanırken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ü.Ö.'nün adresini belirleyen ekipler baskın yaptı. Ü.Ö., evindeki kanepenin arkasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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