Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        14'üncü yüzyılda inşa edilen kayadan oyma kilisede defineci tahribi

        KAPADOKYA'nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde, 14'üncü yüzyılda inşa edilen kayadan oyma kubbeli kilise, defineciler tarafından tahrip edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        14'üncü yüzyılda inşa edilen kayadan oyma kilisede defineci tahribi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAPADOKYA'nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde, 14'üncü yüzyılda inşa edilen kayadan oyma kubbeli kilise, defineciler tarafından tahrip edildi. Kapadokya bölgesinde turist rehberliği yapan Bedri Sapmaz, "Ortodoks Rum Kilisesi, Hz. İsa'nın ve Meryem'in İncil'den alınan sahneleri ile bezenmiş. Ne yazık ki kilise deforme olmuş" dedi.

        Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Ören Yeri, kaya kiliseleri ve mağaraların bugünkü evler ile iç içe geçtiği bir vadi içerisinde bulunuyor. Roma döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan vadi yamaçlarındaki kayalıkları Romalılar, mezarlık, Bizanslılar ise kilise olarak kullandı. Milattan sonra 4'üncü yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın Kapadokya'daki merkezlerinden olan, önemini 7 ve 8'inci yüzyıllarda da sürdüren Soğanlı Ören Yeri'nde 50'ye yakın kaya kilisesi ve mağara bulunuyor. Bunlardan ziyarete açık olan 8 kiliseyi, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

        Bölgede 14'üncü yüzyılda inşa edilen ve farklı mimarisi ile dikkat çeken kayadan oyma Kubbeli Kilise, defineciler tarafından tahrip edildi. Hz. İsa ve havarilerine ait resimler ile İncil'den sahnelerin yer aldığı fresklere zarar verildi. Fresklerin her birinin üzeri, farklı dillerde yazılmış yazılarla doldu. Kiliselerin duvarlarındaki ağır tahribat, ziyarete gelenler ve bölgede yaşayanların tepkisini çekti.

        Diğer yandan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tarihi kilisenin ziyarete kapatıldığı, bu yıl restorasyon çalışmalarına başlanmasının beklendiği bildirildi.

        'KİLİSE KUBBESİNDEN İSMİNİ ALIYOR'

        Kapadokya bölgesinde turist rehberliği yapan Bedri Sapmaz, "Bizim bölgemizde ters mimari söz konusudur. Özellikle öz bölge diye adlandırdığımız, merkezi Kapadokya. Soğanlı, merkezi Kapadokya'ya kıyasla biraz daha tarihi, bizim günümüze yakın nitelikte sayılabilir. Çünkü, öz bölgedeki kiliseler 11 ve 13'üncü yüzyıllar arasında, Soğanlı'daki kiliseler ise 14 ve 15'inci yüzyıl arasında inşa edilmiş Ortodoks Rum kiliseleridir. Kubbeli Kilise'nin en önemli yanı kubbenin yapılmış olması. Dış mimariye de insanoğlunun şekil vermeye başladığını bu kilisede görebiliyoruz. Bu mimaride kilise kubbesinden ismini alıyor. Hz. İsa'nın ve Meryem'in İncil'den alınan sahneleri bezenmiş. Ne yazık ki kilise deforme olmuş. Üzülerek belirtiyorum. Bunlar ülkemizin kültürel zenginliği, umarım bunları gelecek nesillere aktarabiliriz" diye konuştu.

        KUBBELİ KİLİSE HAKKINDA

        Kubbeli Kilise, 14'üncü asırda son şeklini almıştır. Diğerlerinden farkı, kayaların dışı da boyanarak ve işlenerek muntazam kubbeli bir kilise haline sokulmuş olmasıdır. Kubbenin dışı da boyanarak süslenmiştir. Bu boyalar yüzyıllardır kaybolmadan, silinmeden bugüne kadar gelmiştir. Kilise iki katlı olup, iç kısımları diğer kiliselerde olduğu gibi fresklerle doludur.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat

        Benzer Haberler

        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Turizm Haftası kapsamında gençlerle buluşt...
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Turizm Haftası kapsamında gençlerle buluşt...
        Kayseri, 18 yaş altı Basketbol Erkekler Anadolu Şampiyonası'na ev sahipliği...
        Kayseri, 18 yaş altı Basketbol Erkekler Anadolu Şampiyonası'na ev sahipliği...
        İncesu'ya Turizm Haftası dolayısıyla gezi düzenlendi
        İncesu'ya Turizm Haftası dolayısıyla gezi düzenlendi
        Melikgazi'de Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun inşasında sona...
        Melikgazi'de Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur'an Kursu'nun inşasında sona...
        Kayseri'de 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı sürdü...
        Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı sürdü...