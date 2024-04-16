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        İncesu'ya Turizm Haftası dolayısıyla gezi düzenlendi

        İncesu ilçesinde Turizm Haftası kapsamında turizm sektörü temsilcileri ve öğrencilerin katılımı ile gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:27 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:27
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        İncesu'ya Turizm Haftası dolayısıyla gezi düzenlendi
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        İncesu ilçesinde Turizm Haftası kapsamında turizm sektörü temsilcileri ve öğrencilerin katılımı ile gezi düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, beraberinde kentte faaliyet gösteren otel işletmecileri, turizm acenteleri, öğrenciler ve medya mensupları, tanıtım amaçlı İncesu ilçesini ziyaret etti.

        İncesu Kaymakamı Mustafa Çolak ve Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından Merzifonlu Karamustafapaşa Külliyesi gezdirilip, tanıtıldı.

        Programa katılanlar, Erdemli Vadisi'ni de gezdi.

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