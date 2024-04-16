İncesu'ya Turizm Haftası dolayısıyla gezi düzenlendi

İncesu Kaymakamı Mustafa Çolak ve Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından Merzifonlu Karamustafapaşa Külliyesi gezdirilip, tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, beraberinde kentte faaliyet gösteren otel işletmecileri, turizm acenteleri, öğrenciler ve medya mensupları, tanıtım amaçlı İncesu ilçesini ziyaret etti.

İncesu ilçesinde Turizm Haftası kapsamında turizm sektörü temsilcileri ve öğrencilerin katılımı ile gezi düzenlendi.

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