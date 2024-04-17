Kayseri'de 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 39 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö'nün (41) saklandığı adresi tespit etti.

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