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        Kayseri'de 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 39 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:41
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        Kayseri'de 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 39 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 39 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö'nün (41) saklandığı adresi tespit etti.

        Belirlenen eve düzenlenen operasyonda saklandığı kanepenin arkasında yakalanan Ü.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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