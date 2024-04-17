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        Kayseri'de üreticilere 300 ton nohut tohumu dağıtılacak

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çiftçilere 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirecek 300 ton nohut tohumu dağıtılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:04
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        Kayseri'de üreticilere 300 ton nohut tohumu dağıtılacak
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çiftçilere 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirecek 300 ton nohut tohumu dağıtılacağını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 2023 yılı içinde 200 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiğini anımsattı.

        Bu yıl da 16 ilçede 1498 çiftçinin faydalanacağı 17 milyon 700 bin lira değerindeki 300 ton nohut dağıtımı yapılacağını belirten Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa desteklerinin tüm hızıyla süreceğini kaydetti.

        Başkan Büyükkılıç, törenin yarın 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi yan tarafındaki otoparkta düzenleneceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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