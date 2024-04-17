Erciyes'te ağaçlandırma töreni düzenlenecek

Erciyes'te "Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde Erciyes'te ağaçlandırma çalışması yapılacak.

19 Nisan Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek tören ile Erciyes’in eteklerinde fidanlar toprakla buluşturulacak.