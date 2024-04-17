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        Erciyes'te ağaçlandırma töreni düzenlenecek

        Erciyes'te "Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:35
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        Erciyes'te ağaçlandırma töreni düzenlenecek
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        Erciyes'te "Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni" düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde Erciyes'te ağaçlandırma çalışması yapılacak.

        19 Nisan Cuma günü saat 14.00’te düzenlenecek tören ile Erciyes’in eteklerinde fidanlar toprakla buluşturulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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