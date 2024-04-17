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        Melikgazi Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı

        Melikgazi Belediyesi, insan ve çevre sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilçede ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:11
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        Melikgazi Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
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        Melikgazi Belediyesi, insan ve çevre sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilçede ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte sağlığı olumsuz etkileyen canlıların üremesinin önüne geçmek için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan alanları steril hale getirmek ve özellikle yaz ayları başlangıcında artan larva, sivrisinek ve haşerelerin üremesine karşı önlem almak için ekiplerin çalıştığını belirtti.

        İlaçlamayla zararlı canlıların taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği sıtma, tifüs gibi olası hastalıkların önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, mazgallar gibi zararlı canlıların üremesine sebep olan alanlarda ilaçlama yapıyoruz. Çalışmalarımız esnasında ekolojik sisteme zarar vermeyen, biyolojik dengeyle uyumlu ilaçlar ve son teknoloji alet ve araçlarımızla etkin hizmet sağlıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı için gereken her türlü tedbiri alıyoruz."

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