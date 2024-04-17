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        Kayseri'de lise öğrencilerinin yöresel yemek yarışması sona erdi

        Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemek yarışması sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:36
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        Kayseri'de lise öğrencilerinin yöresel yemek yarışması sona erdi
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        Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemek yarışması sonuçlandı.

        Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'na Türkiye genelinden çok sayıda lise katıldı.

        Yarışmada, Kayseri'den Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Sivas'tan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesi ikinci, Nevşehir'den Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

        Yarışmacılar ödüllerini düzenlenen törenle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'den aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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