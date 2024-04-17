Kayseri'de lise öğrencilerinin yöresel yemek yarışması sona erdi
Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemek yarışması sonuçlandı.
Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemek yarışması sonuçlandı.
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi Festivali Bölge Yemek Yarışması'na Türkiye genelinden çok sayıda lise katıldı.
Yarışmada, Kayseri'den Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Sivas'tan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesi ikinci, Nevşehir'den Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.
Yarışmacılar ödüllerini düzenlenen törenle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'den aldı.
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