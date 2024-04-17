Kayseri'de hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralı

KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Melikgazi içesi Şirintepe Mahallesi 2132’inci Sokak’ta meydana geldi. Asım A. yönetimindeki 38 ACA 719 plakalı hafif ticari araç, Erdem A. yönetimindeki 38 P 2229 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Kazada, işçi servisinde bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılardan Ercan T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.