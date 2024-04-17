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        Kayseri'de hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralı

        KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:33 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:35
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        Kayseri'de hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralı
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        KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Melikgazi içesi Şirintepe Mahallesi 2132’inci Sokak’ta meydana geldi. Asım A. yönetimindeki 38 ACA 719 plakalı hafif ticari araç, Erdem A. yönetimindeki 38 P 2229 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Kazada, işçi servisinde bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılardan Ercan T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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