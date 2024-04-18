Kayseri'deki trafik kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
Kayseri'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.
Dün, E.A. idaresindeki 38 P 2229 plakalı işçi servisinin Şirintepe Mahallesi 2132. Sokak'ta A.E'nin kullandığı 38 ACA 719 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan işçi E.T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 4 işçi ile sürücülerden A.E'nin hastanede tedavisi sürüyor.
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