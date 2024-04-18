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        Kayseri'deki trafik kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı

        Kayseri'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:14
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        Kayseri'deki trafik kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı
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        Kayseri'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Dün, E.A. idaresindeki 38 P 2229 plakalı işçi servisinin Şirintepe Mahallesi 2132. Sokak'ta A.E'nin kullandığı 38 ACA 719 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan işçi E.T, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan 4 işçi ile sürücülerden A.E'nin hastanede tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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