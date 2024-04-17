Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Kayseri ve çevresinde yarın güney yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına etkili olacak.
Kent genelinde meydana gelecek kısa süreli fırtınanın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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