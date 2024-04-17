Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Kayseri ve çevresinde yarın güney yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına etkili olacak.

Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

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