Kayseri'de su ücretine yüzde 30 indirim kararı mecliste onaylandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su ücretinde yüzde 30 indirim kararını onayladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda nisan ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, su ücretinde yüzde 30 indirim yapılması talebi de karara bağlandı. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasının da devamına karar verildi.