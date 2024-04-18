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        Kayseri'de su ücretine yüzde 30 indirim kararı mecliste onaylandı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su ücretinde yüzde 30 indirim kararını onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:26
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        Kayseri'de su ücretine yüzde 30 indirim kararı mecliste onaylandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, su ücretinde yüzde 30 indirim kararını onayladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda nisan ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, su ücretinde yüzde 30 indirim yapılması talebi de karara bağlandı. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasının da devamına karar verildi.

        Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Kamuoyuna açıklamış olduğumuz 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere sene sonuna kadar suya yüzde 30 indirimi ekliyoruz. TEFE, TÜFE'yi sabitledik, daha önce yüzde 20 indirim yaptık, şimdi de yüzde 30 indirim kararı aldık. Yeni tarife yıl başına kadar geçerli." ifadelerini kulandı.

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