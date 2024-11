Türkiye-Galler maçına doğru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Galler ile Kayseri'de yapacakları maça ilişkin, "Yarın seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, yarınki maçın önemli olduğunu bildiklerini ifade etti.

- "Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak"

Geldiği günden itibaren çok özel sonuçlar aldıklarını aktaran Montella, "Futbolcular olmasaydı bunu yapamazdık." dedi.

En büyük gururun da son İzlanda maçındaki ortamları olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "İzlanda maçında kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama elimizden gelen her şeyi yaparak kazandık. Benim için gurur verici olmuştu. Bizim takım olarak kimliğimiz var. Her şartta beraberiz. Gelişebilecek bir milli takımımız var. Futbolda hem yükselirsiniz hem aşağı çekebilirler. Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak." diye konuştu.