A Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye geldi.
Ay-yıldızlı kafile, özel uçakla geldiği Kayseri Havalimanı'ndan otobüslerle RHG EnerTürk Enerji Stadı'na geçti.
Geniş güvenlik önlemleriyle stada ilerleyen kafileyi Kayserili vatandaşlar bayraklarla selamladı.
Kafileye bir süre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de eşlik etti.
Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
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