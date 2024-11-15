Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'nin "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi" projesinde sona gelindi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi'nde "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'nin "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi" projesinde sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi'nde "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom'a ait atıl halde olan binayı kiralayıp gerekli çalışmaları yaptıklarını ve projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

        Çocuklara ve gençlere yönelik projelerin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Çocuklar, akıl, zeka oyunları ve çeşitli oyuncakları 15 günlüğüne buradan ödünç alabilecekler. Ayrıca 23 Nisan, bayram günleri ve özel günlerde oyuncakları ücretsiz olarak dağıtacağız. Özellikle anaokulundan ortaokul çağına kadar olan çocuklarımızın üst katta ders çalışabilmesi için Akıl Küpü kütüphanesi yaptık. Drama salonumuzda çocuklarımız çok güzel bir şekilde drama ve tiyatro gösterilerine katılabilecekler. Özellikle Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi milli ve yerli karakterlerimizi burada canlandıracağız. Onlara güzel dakikalar yaşatacağız. Aynı zamanda çocukları burada eğitim alırken, ders çalışırken, tiyatro ve drama faaliyetlerine katılırken ailelerin de oturabilecekleri güzel bir 'Akıl Küpü Kafe' yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın zamanda burayı hizmete açacağız. Oyuncaklarımız gelecek, tefrişini yapacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Türkiye-Galler maçına doğru
        Türkiye-Galler maçına doğru
        Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: Kazanmak için sahaya çıkacağız
        Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: Kazanmak için sahaya çıkacağız
        Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor
        Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor
        Pastırması ile ünlü Kayseri'de esnafın 'milli maç' beklentisi
        Pastırması ile ünlü Kayseri'de esnafın 'milli maç' beklentisi
        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü
        Galler Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi
        Galler Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye geldi