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        Kayseri Bilim Merkezi'nde iki sergi açıldı

        Kayseri Bilim Merkezi'nde "Ufkun Ötesinde" ve "7,5 Milyon Yıllık Fosiller" isimli iki sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:15
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        Kayseri Bilim Merkezi'nde iki sergi açıldı
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        Kayseri Bilim Merkezi'nde "Ufkun Ötesinde" ve "7,5 Milyon Yıllık Fosiller" isimli iki sergi açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergide, uzay bilimlerinden paleontolojiye, insanlık tarihinin en heyecan verici yolculukları ve doğanın milyonlarca yıl önceki izleri yer alıyor.

        Okul gruplarından bireysel ziyaretçilere kadar geniş bir kitleye hitap eden sergi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

        Ufkun Ötesinde sergisi, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonuna dair pek çok önemli detayı meraklılarıyla buluşturuyor.

        7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi'nde ise Yamula Barajı çevresindeki kazılardan çıkarılan fosiller ilgi görüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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