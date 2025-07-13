Başkan Büyükklıç, vatandaşlarla gece yürüyüşü yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla Ali Dağı'nda gece yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla Ali Dağı’nda gece yürüyüşü gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Ali Dağı'nda manzara eşliğinde yürüyüş yaptıklarını belirterek, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiklerini kaydetti.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar da Büyükkılıç’a, gösterdiği ilgi için teşekkür etti.
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