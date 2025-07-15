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        Kayseri'de otomobille çarpışan 2 motosikletin sürücüleri öldü

        Kayseri'de otomobille çarpışan 2 motosikletin çocuk sürücüleri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:37
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        Kayseri'de otomobille çarpışan 2 motosikletin sürücüleri öldü
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        Kayseri'de otomobille çarpışan 2 motosikletin çocuk sürücüleri hayatını kaybetti.

        Taha Carım Bulvarı'nda seyreden F.N.S. (18) idaresindeki 38 ADA 079 plakalı otomobil ile C.S'nin (14) kullandığı 38 ALY 599 plakalı motosiklet ve M.S. (16) yönetimindeki 38 ANU 311 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüleri C.S. ve M.S. yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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