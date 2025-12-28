Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 23:39 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:39
        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (32) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

