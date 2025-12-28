Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Nursaçan'ın vefat eden eşinin cenazesi defnedildi

        Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın vefat eden eşi Pakize Nursaçan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:18 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Nursaçan'ın vefat eden eşinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın vefat eden eşi Pakize Nursaçan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Pakize Nursaçan (86), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Cenaze, yakınları tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        Necmettin Nursaçan, burada taziyeleri kabul etti.

        Nursaçan'ın cenazesi, ikindi vakti eşinin kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Nursaçan'ın ailesi ve yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, siyasiler, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Kayseri'de kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu
        Kayseri'de kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu
        Erciyes'te hafta sonu pistler kayak severlerle doldu
        Erciyes'te hafta sonu pistler kayak severlerle doldu
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Bilişim Akademisi'ne ziy...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Bilişim Akademisi'ne ziy...
        Kayseri Mutfak Akademisi şef ve aşçı eğitimlerine başlayacak
        Kayseri Mutfak Akademisi şef ve aşçı eğitimlerine başlayacak
        Kayseri'de yabancı uyruklu üniversite öğrencileri nevzine tatlısı yaptı
        Kayseri'de yabancı uyruklu üniversite öğrencileri nevzine tatlısı yaptı