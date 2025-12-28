Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Bilişim Akademisi'ne ziyaret

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilişim Akademisi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:05
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Bilişim Akademisi'ne ziyaret
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, akademide 3D modelleme eğitimi alan Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü üyeleriyle birlikte eğitime katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Bilişim Akademisi’nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde nezih bir ortamda hizmet verdiğini belirtti.

        Buraya da güzel bir fonksiyon yüklendiğini kaydeden Büyükkılıç, "Millet bahçemizin içerisinde böyle güzel bir binada Bilişim Akademimizin hayata geçmiş olmasıyla, burada ilgililerin vermiş olduğu eğitimlerle sizleri yüreklendiren, sizlere nitelik kazandıran, bilgilerinizin üzerine bilgi ekleyen bir yaklaşım içerisinde inşallah yol alacağız. Günün koşullarına uygun şekilde sizleri yetiştireceğiz, sizler de alt tarafa doğru bunu yayacaksınız ve inşallah Kayseri’mizde güzel işler olacak." ifadelerini kullandı.

        Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri de hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

