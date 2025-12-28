Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'nin "renkli evler"i beyaz örtüyle kaplandı

        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce yapı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:42
        Kayseri'nin "renkli evler"i beyaz örtüyle kaplandı
        Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce yapı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından il merkezinin yanı sıra birçok ilçede bulunan yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

        Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

        Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe, kahverengi ve mor gibi canlı tonlara boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

        Rengarenk evlerin karla iç içe geçmesi, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alandaki yapıların dış cephe boyaması yaklaşık 3 yıl önce yapılmıştı.

