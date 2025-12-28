Kayseri'nin "renkli evler"i beyaz örtüyle kaplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alandaki yapıların dış cephe boyaması yaklaşık 3 yıl önce yapılmıştı.

Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe, kahverengi ve mor gibi canlı tonlara boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından il merkezinin yanı sıra birçok ilçede bulunan yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.