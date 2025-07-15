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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek! - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!

        Galatasaray'ın Victor Osimhen pazarlıkları sürüyor. Napoli cephesi, sarı-kırmızılıların son yaptığı 40 milyon euro peşin + 35 milyon euro taksit teklifine ek koşullar dahil etmek istedi. Öte yandan Osimhen için sonraki satıştan pay talep eden İtalyan ekibine, Galatasaray'dan ret geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:40
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        Galatasaray’ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Victor Osimhen transferi yılan hikayesine döndü.

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        Galatasaray, Napoli’ye 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı golcü için 40 milyon Euro’su peşin, kalan 35 milyon Euro’su ise banka teminatı taahhüdü ile iki eşit taksit halinde ödenmek üzere resmi teklifini iletti.

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        Bu teklif, aslında Napoli yönetiminin daha önce kendi sunduğu ödeme modeliyle büyük ölçüde örtüşüyor. Ancak İtalyan ekibi yeniden bazı şartlarda değişikliğe gitme kararı aldı.

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        NAPOLİ’DEN YENİ ŞARTLAR

        Tarafların banka temsilcileri görüşmelere başlarken, Napoli cephesi teklif üzerinde bazı ek talepler öne sürdü.

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        Yeni şartlara göre oyuncunun sonraki satışından pay alma İtalya’ya üç yıl boyunca satılamama maddesi ve taksitlerin iki yıl değil; ilk yıl içinde tamamen ödenmesi gibi ek koşullar gündeme geldi.

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        GALATASARAY CEPHESİ KESİN KARARLI

        Galatasaray ise artık bu ek talepleri kabul etmeye yanaşmıyor.

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        Sarı-kırmızılılar, daha önce de anlaşma noktasına gelinmişken Aurelio De Laurentiis’in yeni isteklerle masaya dönmesinden rahatsız.

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        Galatasaray kulübü Napoli’nin revize talebini reddederek cuma gecesi yapılan ve masada bulunan son teklifin geçerli olduğunu Napoli yönetimine bildirdi.

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        PSG TAKİPTE!

        L'equipe'in haberine göre ise PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Victor Osimhen transferi için oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçti.

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