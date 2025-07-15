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        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:37
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        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        KAYSERİ(AA) - HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Yavuz Navruz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Navruz, mesajında, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, şehitleri dualarla andıklarını ifade etti.

        Hain darbe girişiminin, milletin demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildiğine dikkati çeken Navruz, şunları kaydetti:

        "Bu tarihi direniş, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi olarak yazılmıştır. Bugün ise aynı kararlılıkla yürüdüğümüz yolun adı, 'Milletin İradesiyle Terörsüz Türkiye'dir. 15 Temmuz şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladıyla tarihi bir direniş gerçekleştirmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ise ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir."

        Navruz, HAK-İŞ olarak, "Terörsüz Türkiye" yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri desteklediklerini ve sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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