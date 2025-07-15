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        Haberler Gündem Güncel 1 ay önce boşandığı karısını öldürdü, kızını ağır yaraladı! | Son dakika haberleri

        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü, kızını ağır yaraladı!

        Bartın'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Olayda Erdinç Asan, 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ı katletti, üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu da ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:08
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        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
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        Bartın'da Erdinç Asan (61), 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ı (46) bıçaklayarak öldürdü, üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu (23) ağır yaraladı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

        BIÇAKLAYIP KAÇTI

        Erdinç Asan, 1 yıl önce evlenip, 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ın evine gitti. Erdinç Asan, 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı Fati Asan'ı ve üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

        ÜVEY KIZI YOĞUN BAKIMDA

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve boynundan bıçaklandığı öğrenilen Fati Asan hayatını kaybetti; kızı Ebru Emeksizoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şüpheli suç aleti bıçakla yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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