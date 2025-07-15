Vanspr FK'nın yeni transferi Traore: Her maçı kazanma arzusu ile sahada olacağız

1’inci Lig ekiplerinden Van Spor FK’nın yeni transferi Aliou Traore, “Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Bizi beklesinler. Biz bu formayı gururla taşıyacağız. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Her maça final gibi çıkacağız ve her maçı kazanma arzusu ile sahada olacağız” dedi.

1‘inci Lig ekiplerinden Vanspor FK yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Doğu Anadolu temsilcisinin Keçiörengücü'nden yeni transferi Aliou Traore Demirören Haber Ajansı’na