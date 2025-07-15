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        Haberler Magazin İrem Sak ile Furkan Korkmaz tatilde - Magazin haberleri

        İrem Sak ile Furkan Korkmaz tatilde

        Oyuncu İrem Sak ile basketbolcu Furkan Korkmaz, Göcek'te tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:40
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        İrem ile Furkan tatilde
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen basketbolcu Furkan Korkmaz, oyuncu sevgilisi İrem Sak ile tatil sezonunu Göcek‘te açtı.

        Arkadaşlarıyla tekne tatiline çıkan çiftten İrem Sak, aldığı kilolarla dikkat çekti.

        Günü; arkadaşlarıyla sohbet ederek geçiren İrem Sak ile Furkan Korkmaz, bir ara sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı.

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        İrem Sak'ın denizden çıkışta kurulanmak için havluyla verdiği mücadele ilginç görüntülere neden oldu.

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        #irem sak
        #Furkan Korkmaz
        #GÖCEK
        #tatil
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