Barcelona Futbol Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal'ın geçen hafta sonu düzenlenen 18'inci yaş günü partisine yönelik, cücelik hastalığı olan bir grup insanın eğlence amaçlı bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Doğum günü partisine büyük tepki Haberi Görüntüle

Futbolun genç yeteneği, Barcelona'nın yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan Olivella bölgesinde özel bir kutlama yaptı. İspanya Sosyal Haklar Bakanlığı, cücelik (Akondroplazi) hastalığı hakkında çalışma yapan bir derneğin şikayeti üzerine savcılıktan soruşturma talep etti.

Bizarrap ve Bad Gyal gibi müzik dünyasından bilinen isimlerin de katıldığı 18 yaş partisine yönelik soruşturmayla ilgili açıklama yapan Sosyal Haklar Bakanlığı; "Akondroplazi ve Diğer İskelet Displazileri Olan Kişiler Derneği şikâyette bulundu. Bu nedenle bakanlık, savcılıktan yasanın ve dolayısıyla engelli bireylerin haklarının ihlal edilip edilmediğini araştırmasını istedi" dedi.

REKLAM

Dernek, eğlencenin bir parçası olarak cüce kişilerin çalıştırılmasını kınayan bir açıklama yaparak, bu durumun "klişeleri sürdürdüğü, ayrımcılığı körüklediği ve engelli bireylerin imajını ve haklarını zedelediği" gerekçesiyle yasal işlem başlatacağını belirtti.