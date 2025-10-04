Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, Kayseri'de Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

        Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ve beraberindeki heyet, Kayseri'de Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, Kayseri'de Arkeoloji Müzesi'ni gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ve beraberindeki heyet, Kayseri'de Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamalainen, 30 kişilik heyetle, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kayseri Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, gelen heyete bilgi verdi.

        Hamalainen, Kayseri’nin tarihsel zenginliğine hayran kaldığını belirterek, "Öncelikle burada inanılmaz olan şey gerçekten çok uzun bir tarihinin olmasıdır. Burada Kayseri’nin merkezinde bu tarihin hepsini bulabilmek bir hazine gibidir. Tarihin bütün katmanlarını barındıran şu kaleye bakın, bu çok etkileyici. Kayseri’nin tarihi çok iyi yansıttığını biliyorum. Burası medeniyetin önemli bir merkezidir. Burada bulunmak ve burayı ziyaret etmek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

        Büyükelçi Hamalainen ve heyetine, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
        Kayseri'de sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi
        Kayseri Devlet Hastanesi GETAT uygulamalarıyla ödül aldı
        Kayseri Devlet Hastanesi GETAT uygulamalarıyla ödül aldı
        Patlıcan ve biber közlerken dağdaki otluk araziyi yaktı
        Patlıcan ve biber közlerken dağdaki otluk araziyi yaktı
        Kaza geçirip ölen Birsel'in organları, 5 hastaya umut ve ışık oldu
        Kaza geçirip ölen Birsel'in organları, 5 hastaya umut ve ışık oldu
        Biber ve patlıcan közlemek için yakılan ateşin sıçradığı çalılık alandaki y...
        Biber ve patlıcan közlemek için yakılan ateşin sıçradığı çalılık alandaki y...
        Kayseri'de baraj suyu çekilince eski 4 yerleşim yeri ortaya çıktı
        Kayseri'de baraj suyu çekilince eski 4 yerleşim yeri ortaya çıktı