Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, Kayseri'de Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen ve beraberindeki heyet, Kayseri'de Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamalainen, 30 kişilik heyetle, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, gelen heyete bilgi verdi.

Hamalainen, Kayseri’nin tarihsel zenginliğine hayran kaldığını belirterek, "Öncelikle burada inanılmaz olan şey gerçekten çok uzun bir tarihinin olmasıdır. Burada Kayseri’nin merkezinde bu tarihin hepsini bulabilmek bir hazine gibidir. Tarihin bütün katmanlarını barındıran şu kaleye bakın, bu çok etkileyici. Kayseri’nin tarihi çok iyi yansıttığını biliyorum. Burası medeniyetin önemli bir merkezidir. Burada bulunmak ve burayı ziyaret etmek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Hamalainen ve heyetine, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz de eşlik etti.