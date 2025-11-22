Habertürk
        Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından

        Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 3-0 yenilen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, "Yapmamız gereken tek şey çalışıp önümüzdeki maçlara odaklanmak." dedi.

        Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 3-0 yenilen Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, "Yapmamız gereken tek şey çalışıp önümüzdeki maçlara odaklanmak." dedi.

        Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK'yi galibiyetlerinden dolayı tebrik ederek, maçın ilk 35 dakikasında 3-4 pozisyon bulduklarını söyledi.

        Karadağlı teknik adam, rakiplerinin öne geçmesi ve oyuncularının girdikleri pozisyonları değerlendirememeleri sonucunda farklı skorun ortaya çıktığını aktardı.

        Bundan sonraki süreçte daha çok çalışacaklarını ifade eden Djalovic, şunları kaydetti:

        "Futbol böyle bir oyun. Eğer ilk golü biz atmış olsaydık belki sezonun içerisinde en iyi oynadığımız maçlardan biri diye konuşacaktık. Ama ne yazık ki bugün mağlubiyetle ayrılıyoruz. Evet zor bir durumdayız ve bunun farkındayız. Ama pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz, çalışmamız gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey çalışıp önümüzdeki maçlara odaklanmak."

        Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Daha çok çalışacaklarını ve mevcut kadroyla ligin ilk yarısını bitireceklerini kaydeden Açıkalın, devre arasında takıma gerekli müdahale ve takviyelerin yapılacağını ifade etti.

        Şehrin her zamankinden daha fazla kenetlenmesini istediğini anlatan Açıkalın, "Taraftarımız bizi son dakikaya kadar destekliyor. Hiç kimse bu takımdan desteğini çekmeden her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah daha iyi günlerde daha güzel sonuçları beraber alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        - Gaziantep cephesi

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da rakiplerinin Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdiğini belirterek tedirgin bir şekilde maça geldiklerini söyledi.

        Yılmaz, rakiplerinin zaaflarından yararlanarak başarılı olduklarını ifade etti.

        Cardoso ve Opoku'nun koşu yollarını kapatmak için 5'li savunmayla maça çıktıklarını anlatan Burak Yılmaz, Cardoso'nun bugün en etkisiz maçını oynadığını belirtti.

        Sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bir an önce ligde kalmak için puanları toplamak istiyoruz. Hedef olarak konuşmak için bazı şeylere bakıyorum. Avrupa vesaire... Hepimizin hayalleri ve hedefleri var ama ayağımız yere basmalı. Öncelikle hedefimiz bir an önce ligde kalacak puanları toplamak. Çünkü Gaziantep yaklaşık son 3 senedir son anda kümede kalan bir takım. Eğer gereksiz hedefler koyarsak oyuncularımızı da gereksiz baskı altına almış oluruz. Bunu kesinlikle istemiyorum. Tabii ki de hedeflerimiz, hayallerimiz var. Öncelikle ligde kalacak puanları toplayıp ondan sonrasında bakmak istiyoruz. Çünkü bu işler kolay değil. Üstümüzdeki takımların bütçelerine bakarsanız ne demek istediğini çok iyi anlarsınız. Bir de şöyle bir durum oluyor. Böyle gereksiz baskı altına alınca çok değerli deplasmanlardan alınan bir puanın değeri olmamaya başlıyor. Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

