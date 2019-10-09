U16 Liginde heyecan başlıyor Fikstür çekimi Cuma günü çekilecek

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20192020 futbol sezonu U16 Ligleri fikstür çekimi 11 Ekim Cuma günü saat 17.00’de Sümer Amatör Evinde çekilecek.

Cuma günü yapılacak olan fikstür çekiminin ardından U16 Ligi müsabakaları 1920 Ekim tarihlerinde 1.hafta karşılaşmaları ile start alacak.

U16 Liginde Kayseri Şekerspor, Kayserigücü FK, Kayseri İdman Yurduspor, Kayseri Gençlerbirliği, Kayseri OSB Atletikspor, Trabzon 3861 Spor, Kılıçaslan Yıldızspor, Hacılar Erciyesspor, Kalespor, Doğa Gençlikspor, Gültepespor, Argıncık Esnafspor, Erkiletspor ve Talasgücü Belediyespor takımları lige katılım için başvurularını yaptılar. Öte yandan başvuru yapan 14 takımın yanı sıra katılmak isteyen diğer kulüpler ise fikstür çekimi öncesi Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna müracaat etmeleri gerekiyor.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

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