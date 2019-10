Talas'ta milli maçlar dev ekranda

Talas Belediyesi, milli coşkuyu birlikte yaşamak için A milli takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı milli maçları dev ekranda yayınlayacak.

Türkiye’nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile oynayacağı kritik maçlar, Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda kurulacak dev ekranda izlenecek. Her iki maç da saat 21.45’te başlayacak. Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde milli coşkuyu birlikte yaşamak ve yaşatmak isteyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tüm futbolseverleri maç günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı’na davet etti. Öte yandan yaz boyu büyük ilgiyle takip edilen açık havada sinema keyfi, bu hafta Nefes filmiyle devam edecek.

Her cumartesi olduğu gibi bu hafta da Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda ücretsiz olarak izlenebilecek olan film, saat 19.30’da başlayacak.

KAYSERİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:16

YATSI 19:32

