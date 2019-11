Başkan Büyükkılıç:”Kayseri Anadolu’da parlayan bir yıldız”

İstanbul’da yapılan ve bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen 'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi' nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne 'Başarı Ödülü' verildi. Ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin Anadolu’nun parlayan bir yıldızı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir otelde düzenlenen 6’ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’ne katıldı. Belediyeler ve inşaat sektörünün büyük ilgi gösterdiği kongrede 'Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik' ödülleri de verildi.

‘Kayseri Büyükşehir’e başarı ödülü’

6.’cı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Sahabiye Projesi ile kazanılan 'Başarı Ödülü' nü Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç aldı. Ödül töreninde Kayseri Büyükşehir Belediyesi için, "Anadolu’nun ortasında bir vaha yaratmaya çalışıyorlar. Sahabiye Projesiyle ilgili tüm jüri üyeleri müthiş bir çalışma olduğunda hemfikir. Her belediyenin faydalanması gereken bir proje” ifadeleri kullanıldı.

‘Kayseri hoşgörünün merkezi’

6.’cı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde beş ayrı oturum düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı oturumda Kayseri’nin Anadolu’da parlayan bir yıldız olduğunu söyledi. Kayseri’nin sadece Kayseri’den ibaret olmadığını ve çevresindeki illerle birlikte yaklaşık 3 milyon nüfusa hitap eden bir potansiyeli bulunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri 6 bin yıllık ticari geçmişe sahip bir şehir. Kültepe’de yapılan kazılarda Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’den 10 misli daha çok veriler çıkıyor. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış hoşgörünün merkezi olarak anılan bir şehir” dedi.

Kayseri’de 1940’lı yıllarda nazım imar planının belirlendiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de kentsel dönüşümün çok daha önce başladığını ifade ederek, Kayseri’nin gecekondusu olmayan ve 1994 yılından beri gecekonduya izin vermeyen bir şehir olduğunu belirtti.

