Başkan Yalçın sevimli dostlarla

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kısa süre önce hizmete giren Pati Köy Geçici Köpek Barınma Evi ve Yaşam Merkezi’ni sık sık ziyaret ederek sevimli dostlarla bir araya geliyor.

‘100 Ağartan Projeler’den birisi olan ve Başakpınar Yolu üzeri Zincidere 1. Komando Tugayı karşısındaki doğal ortamda inşa edilen Pati Köyü ziyaret eden Başkan Yalçın, hayvanlarla yakından ilgileniyor. Başkan Yalçın, 3 bin metrekarelik alanda kurulu ve şuan 85 köpeğin bulunduğu, veterinerlik hizmetleri gibi her türlü imkanın sağlandığı barınaktaki hayvanları yalnız bırakmıyor. Her fırsatta barınağı ziyaret eden Başkan Yalçın, burada sevimli dostlarla birlikte 7’den 70’e her yaştan ziyaretçiye de yakın ilgi gösteriyor. Başkan Yalçın açıldığı günden beri hayvanseverlerin ilgi odağı olan barınağı ziyaretine gelen misafirlerine de gezdiriyor.

Başkan Yalçın, Türkiye’deki ilk doğal ortamlı köpek barınma merkezinin açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğradığını belirterek, “Bende fırsat buldukça sevimli dostlarımızla ilgileniyorum. İlk günden bu yana ilgi eksik olmadı. Hayvanseverlerimiz burayı gezerek sevimli dostlarımızı yalnız bırakmıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dileyen vatandaşlarımız da buradaki hayvanlarımızı sahiplenebilirler. Merkezimize gelmek isteyenler pazartesi ve cuma günleri hariç saat 09.0017.00 arası ziyaret edebilirler.” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

