Trend Gayrimenkulspor çıkışını sürdürmek istiyor

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Trend Gayrimenkulspor yarın oynayacağı Özvatan Gençlikspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 11.haftasında yarın Özvatan Gençlikspor’u konul edeecek olan Trend Gayrimenkulspor’da hedef sahadan 3 puanla ayrılarak son haftalardaki çıkışını devam ettirmek. Kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istediklerini belirten Trend Gayrimenkulspor Kulüp Başkanı Sinan Koçyiğit, “Son hafta aldığımız galibiyetler ile zirveye yaklaştık. Bunu devam ettirmek için her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Özvatan Gençlikspor maçı zor olacak ama sahadan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Rakibimiz son haftalarda kötü sonuçlar alsa da çok iyi oynuyor ve mücadele ediyorlar. Biz takım olarak sadece ligde kalan maçlarımızdan maksimum hata yaparak ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

Yarın Vali Muammer Güler Stadında oynanacak olan Trend Gayrimenkulspor ile Özvatan Gençlikspor maçı saat 14.00’de başlayacak.

KAYSERİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:25

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.