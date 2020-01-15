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Dursun Ataş: “İşçilerin hak ettiği ücret artışlarını yapın”

İHA

Dursun Ataş: “İşçilerin hak ettiği ücret artışlarını yapın”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, işçilerin sorunlarını meclis gündemine taşıyarak hükümete seslendi. Ataş; "İşçilerin hak ettiği ücret artışlarını yapın” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, işçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm istedi. Vatandaşın ekonomik krizi derinden hissettiğini dile getiren Ataş, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron yöntemiyle çalışan işçilerin de ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakıldığını söyledi. AK Parti iktidarına seslenen Milletvekili Dursun Ataş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
“Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron yöntemiyle çalışan 900 bin işçi 2017 senesinde yayınlanan kararnameyle devlet kadrolarına veya kamu kuruluşlarına ait şirketlere işçi statüsünde geçiş yaptı. Geçiş yapan işçilerin ücretleri 31.12.2020 tarihine kadar altı ayda bir yüzde 4 zam gelecek şekilde düzenlendi. Vatandaşımız bugün ekonomik krizi derinden hissetmekte. Bu zamlar iki yıldır enflasyonun çok altında kalmıştır. Asgari ücrete ve kamu işçilerine 2019 senesinde yüzde 26, 2020 senesinde yüzde 15 zam yapılırken, bu işçilerimize sadece yüzde 8 zam yapılmıştır. Kamu kuruluşlarına ve bu kamu şirketlerine geçen işçilerimizi ekonomik krize ve enflasyona karşı koruma adına yapılan düzenlemelerin tekrar gözden geçirilerek, işçilerimizin hak ettikleri ücret artışlarının yapılması gerekmektedir.”

KAYSERİ

15 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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