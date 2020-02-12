Mehmet Özet kabri başında anıldı

O sucu kendini böyle savundu!

Geçtiğimiz yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkücü Hareket’in tanınmış isimlerinden Mehmet Özet, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Ailesi ve yakın arkadaşları tarafından düzenlenen anma etkinliği kapsamında Mehmet Özet için Gesi Kayabağ camiinde öğle namazı öncesi Mevlüd’i Şerif okundu.

Daha sonra Mehmet Özet Gesi Kayabağ köyündeki mezarı başında babası Osman Özet, oğlu Önder Özet başta olmak üzere çok sayıda arkadaşının katılımıyla dualarla anıldı.

Oğlu Önder Özet ve babası Osman Özet de anma töreninde katılımcılara teşekkür mahiyetinde birer konuşma yaptı.

1980 sonrasında Ülkücü Hareket’in yeniden yapılanması sürecinde gençlik hareketi liderliği yapan, Ülkü Ocakları ve MHP’de birçok birimde görev yapan Mehmet Özet, geçtiğimiz yıl işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonrasında kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Özet’in anma töreni nedeniyle MHP İl Başkanı Serkan Tok ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da taziye mesajı yayınladı.

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