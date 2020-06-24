70 yaşındaki adam kendini vurdu

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Kayseri’de kendini vuran 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu mahallesinde meydana gelen olayda 70 yaşındaki C.Z., silahla kendini vurdu. Silah sesini duyan yakınları C.Z.’yi ağır yaralı olarak buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen C.Z. hayatını kaybetti.

Yetkililer olayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

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