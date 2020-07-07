Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un rumen file bekçisi Siviu Lung, maçlardaki kurtarışları ile takımının başarısında önemli rol oynuyor. Son oynanan Beşiktaş maçının ilk yarısında yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çeken Silviu Lung ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

3 sezondur Hes Kablo Kayserispor çatısı altında bulunan takım kaptanı Silviu Lung, son haftalarda yaptığı kurtarışlar ile SarıKırmızılı takıma hayat veriyor. Silviu Lung, Süper Lig'de 104 kurtarış ile ilk sırada yer alıyor. Lung'u 99 kurtarış ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, 92 kurtarış ile Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa takip ediyor.

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